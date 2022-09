La pistola era alterata e munita di un silenziatore

Nel pomeriggio di martedì, personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto due giovani, uno italiano e l’altro albanese, per i reati di porto abusivo di armi clandestine in concorso e possesso di segni distintivi contraffatti.

I fatti risalgono alle 17 circa quando una volante della Questura di Rimini è intervenuta in Via Buonanotte poiché al Numero di Emergenza 112 era arrivata una chiamata in cui si segnalava di aver udito alcuni colpi di arma da fuoco e di aver visto gli autori allontanarsi dandosi alla fuga a bordo di uno scooter.

Giunti sul posto i poliziotti, dopo aver appreso la direzione di fuga dei due soggetti, muovendosi con molta cautela, vista la segnalazione di esplosione di arma da fuoco, riuscivano a rintracciarli poco dopo e con loro anche lo scooter segnalato. I due da subito apparivano agitati e dopo un controllo più accurato gli agenti trovavano all’interno della sella una pistola alterata ed un silenziatore, molto caldi da far dedurre l’utilizzo fatto da poco tempo, tra l’altro clandestini sul territorio nazionale.

I due individui, inoltre, dopo una perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di diversi segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai corpi di Polizia, oltre che di un telefono cellulare, documenti, oggetti non di loro proprietà e di cui non sapevano giustificare il possesso.

In considerazione dei fatti accaduti, i due sono stati tratti in arresto in attesa di convalida. Dovranno rispondere anche di alterazione di armi in concorso, ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso.