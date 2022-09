L’ importo complessivo dei lavori, che dovrebbero esaurirsi nell’arco di 60 giorni, è di 60 mila euro.

Si sono avviati in settimana, nel quartiere Belvedere, i lavori di manutenzione dei marciapiedi comunali. L’intervento si è reso necessario, in alcune strade, per garantire la sicurezza di alcuni tratti di marciapiede che risultavano ammalorati a causa dell’azione invasiva delle radici delle piante. A tal fine si è reso necessario eliminare quegli alberi che creavano particolare pericolo per i pedoni e per le abitazioni stesse.

