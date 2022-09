L’uomo è stato tratto in arresto in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi

Nelle prime ore di oggi, il personale della Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un uomo senegalese per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso.

Nello specifico, verso l’una di notte, una volante della Questura di Rimini, durante un consueto controllo del territorio, notava in zona Marina Centro un soggetto che frettolosamente consegnava un involucro ad un altro soggetto, il quale immediatamente si allontanava dileguandosi.

A questo punto i poliziotti bloccavano l’uomo che aveva ceduto l’involucro, trovando su di esso della sostanza stupefacente e denaro molto probabilmente ricavato dalla vendita della stessa.Tramite ulteriori accertamenti si appurava che l’uomo risultava avere numerosi precedenti penali anche per reati specifici in materia di stupefacenti.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo è stato tratto in arresto in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi.