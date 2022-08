Le modifiche temporanee alla circolazione

Da oggi la via Covignano sarà interessata da un intervento di manutenzione sul marciapiede lato sud, nel tratto fra via Jano Planco e l’incrocio fra via Ariete/Passero, un intervento che verrà eseguito dai tecnici di Anthea, che si estenderà anche all’analisi delle piante e la messa in sicurezza del percorso pedonale.

Un cantiere per il quale sono necessarie alcune modifiche alla circolazione con la chiusura della carreggiata lato Riccione e l’istituzione di un senso unico di marcia temporaneo – nella direzione mare – per il tratto fra via Jano Planco e l’incrocio fra via Ariete/Passero.

I lavori sono necessari in quanto col passare degli anni i pini hanno sviluppato un apparato radicale che rende difficoltoso il transito sul marciapiede e progressivamente va interessando anche la sede stradale. Si interverrà infatti per rimuovere le cause dell’innalzamento del fondo e poi sarà verificata la stabilità delle alberature, prima di prendere ulteriori decisioni. I lavori si concluderanno entro il 14 settembre, ossia prima dell’avvio delle scuole.