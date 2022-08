“Meglio un Ottimista che ha torto che un pessimista che ha ragione”.

Ariete Ciao. Avresti voluto vivere questo ultimo periodo in modo completamente diverso, ma ormai, sei cresciuto, e non puoi e non potrai fare mai più quello che volevi una volta. Oggi hai delle responsabilità e anche importanti. Quindi, bando ai sogni e affronta la vita con maggiore e consapevole responsabilità.

Toro Certo le delusioni sono sempre bestie dolorose, ma non per te. Tu riesci sempre a trovare il risvolto positivo in ogni cosa, e questo fa di te un essere non solo fortunato, ma un essere eletto. I tuoi non ti capiscono? Vieni tante volte frainteso? Stai tranquillo, il tempo aiuterà queste persone a capire chi sei.

Gemelli Se una persona “normale” potesse entrare dentro il tuo Cervello solo per 10 secondi, … “Scoppierebbe”. Tu non sei solo un vulcano di idee e di pensieri, tu sei semplicemente … “Complesso”. In questo periodo, se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, dovrai organizzare le priorità. Risolvi un solo problema alla volta.

Cancro In questo periodo sembri tranquillo e soddisfatto, ma sotto sotto, c’è qualcosa che non va. Non ti piace, come “gli altri”, ti considerano, non ti piace la mancanza di rispetto, e anche se fai finta di niente, questo è per te come una “Spada di Damocle”. Ci sono solo due modi per risolvere questo problema. Ciao

Leone Ciao Leone, hai trascorso questo ultimo periodo facendo incetta di Luce e di Energia, e hai fatto benissimo. Avevi proprio bisogno di ricaricarti, ed ora, centellina questo meraviglioso “pieno” che hai fatto. Non ti arrabbiare, non polemizzare, non criticare. Prendi al volo una opportunità senza rimandare.

Vergine Il tuo grande difetto è l’eccessiva Bontà d’animo. C’è troppa generosità in te, e purtroppo, questa generosità è male investita. Devi imparare, perché non è mai troppo tardi, a dare solamente a chi merita, tutti gli altri allontanali da te, perché, questi, sono approfittatori e succhiatori di Energia. Non sottovalutarti.

Bilancia Periodo d’Oro e periodo di grandi combattimenti interni. Hai troppe cose per la testa, e se non crei delle priorità corri il rischio di impantanarti senza fare niente. Stai cambiando troppo spesso idee e programmi, e come dicevano i “Vecchi”, questa non è la strada per andare in Paradiso. Una cosa per volta.

Scorpione La brutta Bestia che è in te è proprio l’Orgoglio. Per colpa dell’Orgoglio stai perdendo tante buone occasioni. Non è importante quante volte si cade, ma quanto velocemente ci si rialza. Ancora fai in tempo a fare tutto, non pensare che sia troppo tardi. Non è mai tardi per ricominciare e potersi vendicare. Ciao.

Sagittario Non ti mancherebbe niente per essere Felice e Soddisfatto, ma i tuoi peggiori nemici, l’orgoglio e la presunzione, ti condizionano a tal punto da rovinarti l’esistenza. Anche Dio, scrissi un po’ di tempo fa, ha bisogno di qualcosa, ha bisogno degli Uomini, (per farsi amare e servire). E tu chi credi di essere?

Capricorno Ciao, persona tutta d’un pezzo. Se solo riuscissi a immaginare quello che ti perdi, col tuo modo di pensare contorto e diffidente, c’impiegheresti, con la tua intelligenza, meno di 4 nano-secondi a cambiare atteggiamento. Le persone ti stimano, ma ti stimerebbero di più se scendessi un po’ dal tuo … piedistallo.

Acquario Sei il classico artista nato. Qualsiasi cosa tu faccia, non lo fai solamente per creare la perfezione, lo fai per appagare la tua personale soddisfazione. Non hai bisogno di nessuno perché in te c’è già tutto il creato, ma il Creato senza la approvazione degli altri, è fine a se stesso. Gli altri ti danno, ciò che ti manca.

Pesci Riesci sempre a rinascere dalle tue ceneri. Il tuo cervello, per dare il massimo, deve essere sempre in movimento. Quel giorno che si ferma è la tua fine. Hai, probabilmente, fatto degli errori, ma la tua diplomazia e intelligenza, possono fare miracoli. Se vuoi stare a posto anche con la coscienza, chiedi scusa. Ciao.