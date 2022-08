La donna alloggiava in un albergo di Rimini, zona Marebello

Doveva scontare una condanna di un anno relativa a reati commessi in passato ma soggiornava in un Hotel di Rimini, zona Marebello. Per questa ragione una donna di cittadinanza rumena è stata arrestata e condotta nella Casa Circondariale di Forlì.

I fatti risalgono al 3 agosto scorso quando una volante della Polizia di Stato ha raggiunto la struttura ricettiva in quanto a seguito dell’attivazione dell’ Allert degli Alloggiati Web collegato con la Sala Operativa della Questura, era stata segnalata una donna destinataria di un provvedimento di ordine di carcerazione.

Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato immediatamente la donna, la quale veniva identificata ed accompagnata in Questura. In considerazione dei fatti accaduti, è stata accompagnata in carcere.