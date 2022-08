All’interno del marsupio aveva quasi 400euro, cocaina e hashish

La Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino senegalese per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, alle ore 1.35 circa dell’altra notte, gli agenti, transitando sul Lungomare Tintori, hanno notato un soggetto aggirarsi con fare sospetto decidendo, per questa ragione, di procedere a un controllo.

Lo straniero è stato trovato in possesso di un marsupio contenente banconote per un importo pari a 395 euro, un involucro termosaldato in plastica contenente gr. 0,32 di cocaina e grammi 9,92 di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish. Il soggetto, insofferente al controllo, ha tentato invano di darsi alla fuga ma è stato prontamente raggiunto e bloccato, costringendo gli agenti all’utilizzo dello spray urticante. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto in attesa del rito direttissimo.