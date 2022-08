L’intervento in via Marecchiese, da Piazza del Tituccio fino a via Maria Bambina

Inizieranno lunedì prossimo – 29 agosto – i lavori di realizzazione del marciapiede di Corpolò, in Via Marecchiese, da Piazza del Tituccio, fino a Via Maria Bambina.

L’intervento di manutenzione prevede la sistemazione e la messa in sicurezza del marciapiede lungo la S.P. n. 258 Marecchiese, nel tratto compreso fra la Piazza del Tituccio e la Via Maria Bambina, sul lato direzione Rimini.

La sistemazione del marciapiede verrà realizzata ricavando dello spazio attualmente occupato dalla banchina stradale e risagomando leggermente la carreggiata stradale, al fine di garantire una maggiore larghezza che permetta un transito più agevole e sicuro dei pedoni e delle carrozzine. La pavimentazione sarà realizzata uguale a quella della nuova Piazza del Tituccio, al fine di uniformare i due interventi di riqualificazione dell’area.

L’intervento prevede anche la riasfaltatura della corsia della Via Marecchiese adiacente al nuovo marciapiede.I lavori – che non comporteranno interruzioni nella circolazione in quanto si provvederà al solo parziale restringimento della corsia della Via Marecchiese adiacente al cantiere (direzione Rimini) – avranno una durata massima di 90 giorni e un importo complessivo di quasi 72mila euro e saranno coordinati e diretti dai tecnici del Settore Infrastruttura Stradale di Anthea srl.