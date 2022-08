Il giovane, invitato a scendere dall’auto, ha colpito più volte gli agenti con calci e pugni

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini hanno tratto in arresto un cittadino gambiano di 22 anni per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, alle ore 08:40 di ieri, giungeva alla sala operativa la segnalazione di un individuo che tentava di introdursi prima all’interno di una filiale di una banca, nei pressi di via XXIII Settembre 1845, poi all’interno di un’attività commerciale. Sul posto, i poliziotti hanno immediatamente intercettato il soggetto che aveva poco prima abbandonato una bicicletta prelevata dal vicino negozio, armeggiare all’interno di un veicolo parcheggiato all’interno del piazzale del negozio.

Il giovane, invitato a scendere dall’auto, ha colpito più volte gli agenti con calci e pugni. Prontamente bloccato, è stato tratto in arresto. Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, risultava aggravato da precedenti di Polizia, nonché da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale emessa appena qualche giorno prima, il 13 agosto, dal Tribunale di Rimini.

Informato il PM di turno, che disponeva il trattenimento del soggetto all’interno delle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito per direttissima. Al termine della stessa, il soggetto dovrà essere tradotto presso la locale Casa Circondariale per la custodia cautelare dell’aggravamento della misura.