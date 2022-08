Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri e bottiglie di vetro, interruzione della musica nei pubblici esercizi entro le 2.00. Ecco le ordinanze

Riccione è pronta ad affrontare il fine settimana di Ferragosto. Tanti gli eventi e due le ordinanze emesse.

“Ci stiamo avvicinando al giorno più importante dell’estate. E per fare in modo che i cittadini e i turisti vivano al meglio e serenamente queste giornate ci siamo attenuti alle indicazioni emerse nell’ultimo Comitato provinciale per la sicurezza e ordine pubblico e condivise da Comuni, Prefettura e forze dell’ordine – ha detto Daniela Angelini, sindaca di Riccione – Ho quindi firmato oggi due ordinanze, una che vieta la vendita e l’asporto di bevande in recipienti di vetro e una sull’interruzione dell’orario della musica”.

Le ordinanze

La Polizia Locale sarà impegnata a far rispettare nella zona a mare della Statale, l’ordinanza emessa ieri e che prevede come in tutto il territorio provinciale, il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri e bottiglie di vetro, dei giorni uno, due e tre luglio nella fascia oraria 20.00 – 7.00. Sarà inoltre vietato, detenere consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

Sarà inoltre fatta rispettare l’ordinanza che regolamenta la musica nei pubblici esercizi.

In questa ordinanza si ordina l’interruzione della musica nei pubblici esercizi fino alle 2.00 del 15 agosto su tutto il territorio comunale di Riccione comprese le aree demaniali, fatta eccezioni per locali che hanno la licenza per spettacoli (discoteche, locali da ballo, ecc).

Durante il fine settimana la Polizia Locale mette in campo un numero ingente di personale. Uno sforzo importante da parte degli agenti che prevede un impegno H24. Il centralino del Comando sarà attivo ininterrottamente da sabato 13 a martedì 16 agosto.

Gli eventi

Deejay on Stage 2022 – Domenica 14 agosto aspetteremo Ferragosto ballando ai ritmi proposti dal dj set, alle 23 lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Lunedì 15 agosto saliranno sul palco Deddy, Luigi, e Alex.

Tutte le serate iniziano alle ore 21 e di giorno il piazzale diventa Play Deejay, la palestra gratuita a cielo aperto.

Si avvicina un altro dei concerti più attesi dell’estate, quello che vede Diodato esibirsi in spiaggia per il ciclo di eventi Albe in Controluce.

Diodato si esibirà il 14 agosto alle ore 6 nella zona di spiaggia libera n. 133.Ingresso libero.

Cinema in Giardino prosegue con i suoi appuntamenti, in programma per tutto il mese di agosto.

La programmazione dei prossimi giorni spazia, come sempre, tra diversi generi per soddisfare i gusti di tutti: Settembre (12 agosto), Elvis (13 agosto), Vieni come sei (14 agosto), Thor love and Thunder (15 agosto), L’arminuta (17 agosto).

Le proiezioni cominciano alle ore 21:15 e si tengono in viale Lazio, 10. È possibile raggiungere la location con il trenino dedicato, in partenza da quattro punti del centro città.

Informazioni eventi e le iniziative sul sito Riccione.it