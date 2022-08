Si tratta di un’area di sosta gratuita che mette a disposizione 130 posti auto

È aperto da questa mattina il nuovo parcheggio in via Coletti, a servizio della zona di San Giuliano mare. Si tratta di un’area di sosta gratuita che mette a disposizione 130 posti auto, ricavata attraverso la sistemazione di un terreno di proprietà di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini. Il nuovo parcheggio è stato realizzato nel rispetto dell’ambiente e della permeabilità dei suoli, aumentando la capacità di assorbimento idrico in corrispondenza di eventi meteorici in modo da renderne possibile la funzionalità e la fruibilità in termini di percorrenza carrabile e pedonale. È stato inoltre realizzato un sistema di illuminazione per rendere fruibile il parcheggio anche nelle ore notturne. Il parcheggio sarà quindi a disposizione dei turisti che raggiungono San Giuliano mare e dei residenti e dei cittadini, a servizio in particolare delle due scuole (elementari e medie) e dei campi sportivi oltre che delle attività commerciali presenti nella zona.

Nel fine settimana inoltre sarà aperta al pubblico anche la nuova area sosta dedicata ai ciclomotori realizzata a Marina Centro, all’altezza di piazzale Kennedy.