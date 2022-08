Proseguono le opere di urbanizzazione e sotto servizi funzionali per il progetto “Ex corderie” a Viserba.

Da qualche giorno si è attivata la prosecuzione del cantiere in Via Marconi a Viserba, opere che fanno parte della seconda fase dei lavori previsti per il progetto “Ex Corderie”. I lavori comportano modifiche alla circolazione stradale su Via Marconi, che in parte sono già in essere da alcune settimane.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione, dei sotto servizi funzionali al cantiere del progetto “Ex corderia”, prevedono un prolungamento dell’area cantierizzata – che aveva già comportato alcune limitazioni alla circolazione con la chiusura di Via Marconi – dalla Piazza F.lli Rosselli alla Via Buozzi. Con l’avanzamento del cantiere in direzione mare, adesso sarà inibito alla circolazione anche il tratto della Via Marconi che va dalla Via Buozzi fino alle Vie Amati/Sacramora.

La chiusura totale di questo tratto di strada, previsto fino alla seconda metà del mese di settembre, non riguarda i residenti, i mezzi di soccorso, la polizia ecc.

Ricordiamo che i lavori finora hanno riguardato anche la parte più a monte della Via Marconi, nel tratto che va dalla Via Popilia fino alla Piazza F.lli Rosselli.