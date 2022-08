Fissato a 380 euro il tetto del costo dell’abbonamento

“La Provincia di Rimini interviene per calmierare il costo del trasporto pubblico locale – dichiara il presidente Riziero Santi – fissando a 380 euro il tetto del costo dell’abbonamento. Parliamo di circa 300 abbonati che risiedono fuori dai centri urbani e che, senza l’intervento della Provincia, dovrebbero sostenere quest’anno costi quasi raddoppiati, avendo abbonamenti che superano la terza zona tariffaria. La Provincia, per il secondo anno consecutivo, si accolla l’onere aggiuntivo per quanti non rientrano nelle agevolazioni regionali, mettendo così tutti i cittadini del nostro territorio nelle stesse condizioni rispetto all’accesso al fondamentale servizio del trasporto pubblico.”