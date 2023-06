Hera sta ultimando la distribuzione alle 90 utenze il kit completo per la raccolta differenziata domiciliare di organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro. Dal 10 luglio rimozione dei contenitori stradali.

Proseguono le attività di Hera per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti nel Comune di Misano Adriatico.

Da lunedì 3 luglio per circa 90 utenze partirà il nuovo sistema integrale di raccolta dei rifiuti porta a porta nella zona Casacce, mentre dal 10 luglio inizierà la graduale rimozione di tutti i contenitori stradali.

Il personale incaricato dalla multiutility sta ultimando la consegna del kit standard per la raccolta differenziata domiciliare di organico, indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro, costituito da contenitori, sacchi e calendario.

I cittadini sono stati preventivamente informati da Hera con un’apposita lettera nella quale si ricorda anche che le attrezzature saranno consegnate esclusivamente agli intestatari del contratto o, in loro assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega. Per agevolare i cittadini, il modulo delega è stato già inserito da Hera nell’informativa recapitata.

Chi non avesse ricevuto a casa il kit per fare la raccolta differenziata porta a porta, può recuperarlo presso:

Sportello Clienti Hera a Cattolica in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 31 (ex acquedotto, torrino piezometrico “fungo”): martedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle 16:30 (orario continuato);

giovedì, venerdì dalle ore 8:00 alle 13:30; sabato dalle ore 8:00 alle 13:00;

Sportello Clienti Hera a Riccione in Viale Portofino, 13: martedì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14.30 alle 16.30, giovedì e venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Buone regole per differenziare i rifiuti

E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli operatori addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi come da Regolamento Comunale.

“Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un obbligo di legge ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, se effettuati da tutti, contribuiscono notevolmente alla qualità della vita nelle nostre città, alla tutela della bellezza e valorizzazione delle campagne e del territorio – afferma l’assessore all’ambiente di Misano Nicola Schivardi – Misano è fra i primi Comuni ad aver raggiunto risultati eccezionali grazie al costante impegno di cittadini, attività e turisti. L’estensione del porta a porta integrale alla zona Casacce, che per noi e il gestore rappresenta un grande impegno, può migliorare ulteriormente il decoro cittadino e ridurre gli abbandoni e questo per una cittadina turistica è sicuramente un buon risultato”.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it e integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon.