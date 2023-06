Venti giorni fa a Riccione è stata confermata la Bandiera Blu. L’assessore all’Ambiente Andruccioli: “Il nostro è un mare sicuro è trasparente: lavoreremo per creare tutte le condizioni affinché la qualità delle nostre acque continui a restare altissima”

Sotto il sole di Riccione – e di tutta la provincia di Rimini – l’acqua del mare è azzurra, chiara e la balneazione è assolutamente sicura. Lo hanno certificato le analisi effettuate da Arpae i cui risultati sono stati diffusi oggi. Lungo tutta la costa della provincia i risultati sono stati assolutamente positivi. “La stagione balneare può finalmente cominciare. Riccione vi aspetta – dice la sindaca di Riccione Daniela Angelini, che sottolinea: “Il nostro mare è meraviglioso. Ma questo lo sapevamo. Oggi i risultati delle analisi effettuate da Arpae nei giorni scorsi hanno certificato che la balneazione è totalmente sicura – a Riccione come in tutta la provincia di Rimini – e la stagione balneare può finalmente cominciare. Buon lavoro a tutti gli operatori e benvenuto ai nostri ospiti che attendiamo numerosi. Ci attende un grande weekend con tanti eventi sportivi e di intrattenimento che sarà una prova tecnica di estate. Insieme a VisitRomagna e ad Apt, oltre che con i mezzi dell’amministrazione comunale, dovremo fare capire all’Italia e al mondo che la nostra provincia è pronta ad accogliere come sempre i turisti. Anzi, a dire il vero lo è già da moltissimi giorni perché fortunatamente, contrariamente ad altri territori a cui va la nostra piena solidarietà, Riccione è stata colpita dagli allagamenti soltanto per una giornata: il giorno dopo eravamo già ripartiti”.

Venti giorni fa era stata confermata la Bandiera Blu

Una certificazione, quella fornita da Arpae sull’alta qualità delle acque di balneazione, che arriva venti giorni dopo la conferma della Bandiera Blu per il mare di Riccione: “Il nostro è un mare sicuro è trasparente – dice l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli – come anche i controlli che vengono effettuati costantemente lo sono. A noi amministratori spetta il compito di lavorare per creare tutte le condizioni affinché la qualità delle nostre acque di balneazione continui a restare altissima. L’impegno di questa amministrazione andrà assolutamente in questa direzione”.