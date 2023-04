Pneumatici, coperte, pezzi di mobili, bottiglie di plastica, vetro e cartoni lungo tra il Ponte degli Scout e quello della Ferrovia Ravenna/Rimini a Rimini, grazie all’iniziativa organizzata da Futuro Verde A.P.S., Be Kind to nature e Fondazione Cetacea

Sono poco più di 400 i kg di rifiuti raccolti tra pneumatici, coperte, pezzi di mobili, bottiglie di plastica, vetro e cartoni lungo il fiume Marecchia tra il Ponte degli Scout e quello della Ferrovia Ravenna/Rimini a Rimini, grazie al clean up di domenica mattina del 23 Aprile organizzato da Futuro Verde A.P.S., Be Kind to nature e Fondazione Cetacea per la giornata mondiale della terra, svoltasi sabato 22 aprile.

Cittadini e volontari si sono trovati oggi per pulire un pezzo della città di Rimini, ma anche per esprimere un atto di amore verso la nostra amata casa terra, con una piccola ma significativa azione, quella di inserire in un circolo virtuoso di economia circolare, anche una bottiglia di plastica abbandonata a terra. Presente, anche, l’amministrazione comunale, che ha concesso il patrocinio non oneroso assieme alla Provincia di Rimini, con l’ Assessora Francesca Mattei.

Gli oltre 400 kg raccolti oggi sono stati consegnati a Hera, che prontamente ha provveduto alla presa in carico per lo smaltimento dei rifiuti.

Le tre realtà sono già al lavoro per organizzare prossimi momenti di cura e pulizia del nostro territorio nel mese di maggio, con l’obbiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del benessere comune.