Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla raccolta dei rifiuti. Ecco come

Le realta civiche e associative Futuro Verde A.P.S., Amici del Parco del Gelso e Legambiente circolo di Bellaria Igea Marina organizzano per la mattinata di domenica 23 ottobre 2022 una raccolta rifiuti e di pulizia del Parco del Gelso di Bellaria Igea Marina.

In particolare, si inizierà alle 09:30 con ritrovo all’ ingresso vicino ai campi di Tennis di Via Luzzati per concludere la pulizia e la raccolta dei rifiuti alle ore 11:30.

Continua così l’ impegno di Futuro Verde nelle attività di azione di cura del territorio, che assieme alle altre realtà promotrici della pulizia di domenica, ha visto, già nell’ estate da poco terminata, la costante cura e annaffiatura delle piante del parco del Gelso in un’ estate torrida. Al contempo, proseguono le attività di sensibilizzazione, con a breve la partenza della rassegna letteraria “ foresta gutenberg” a Rimini, incontri tematici nel territorio di Bellaria I.M. e la partecipazione, sino al 31 ottobre, al progetto “ Più Vicini” di Coop Alleanza 3.0 nei punti vendita Coop di Bellaria per far partire i laboratori di energia nelle scuole bellariesi, oltre che prosegue il tesseramento alla associazione.