L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit che comprende un cappellino, una maglietta e dei guanti

L’associazione WWF Rimini ODV, in collaborazione con la Lega Navale Italiana di Rimini e con il patrocinio del Comune di Misano Adriatico, promuove la pulizia di un tratto di arenile e delle scogliere a pettine di Misano. L’appuntamento è per stamattina, con ritrovo alle 8:30 nei pressi della rotonda tra Via Litoranea Sud e Via D’Azeglio.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza. A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit che comprende un cappellino, una maglietta e dei guanti. Alle 8:45 avrà inizio la raccolta dei rifiuti lungo la spiaggia con vagliatura delle microplastiche. L’operazione di pulizia si concluderà alle 12:30 la raccolta con la quantificazione dei rifiuti.

“Siamo lieti di proseguire la collaborazione con WWF Rimini, dopo l’esperienza della pulizia del Conca – spiega l’assessore all’ambiente Nicola Schivardi – e ci auguriamo che possano seguirne altre. L’amministrazione comunale è sempre sensibile alle iniziative organizzate dalle organizzazioni, soprattutto quanto stimolano comportamenti virtuosi”.