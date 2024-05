La visita sarà gratuita in occasione della giornata nazionale dell’associazione dimore storiche italiane

Domenica 26 maggio 2024, torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIV edizione. Oltre 450 luoghi esclusivi come case, castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente. Tra questi anche la Casa Museo Leo Amici, che aderisce all’ ASDI, e dove è apprezzabile il gusto per l’arte e la Bellezza al servizio dell’essere umano e della solidarietà.

La Casa Museo Leo Amici – già aderente alla Associazione nazionale Case della Memoria, contiene il Museo Sentito uno spazio unico che raccoglie oggetti frutto dei sentimenti “sentiti” dai loro proprietari e donatori. Quegli oggetti, più o meno importanti, più o meno preziosi, ma per lui tutti cari, vengono però sacrificati dallo stesso Leo nel tempo, venduti per acquisire fondi per la prosecuzione dei lavori atti alla creazione del Piccolo Paese fuori dal mondo, ora Lago di Monte Colombo.

Restano oggi nella casa museo circa 600 manufatti che raccontano in maniera concreta e tangibile i contatti da lui avuti con persone provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. L’arte e la Bellezza, così, finiscono con l’essere al servizio dell’essere umano per la realizzazione di quell’ideale di fraternità e solidarietà di cui Leo è stato motore umano e vivo, in nome dell’amore e dei valori cristiani.

Casa Museo Leo Amici visitabile gratuitamente con orario visite dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00, Lago di Monte Colombo Rimini – Per prenotare 3662976864– info@fondazioneleoamici.org