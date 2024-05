Ecco cosa prevedono le stelle, segno per segno

“Se le notizie che riceviamo dalla Televisione ci fanno star male, possiamo sempre spegnerla. Se ci fanno star bene, vuol dire che ci vogliono vendere qualcosa”

Ariete Se le notizie che ricevi dalla televisione ti creano ansia o discussioni in famiglia, puoi sempre decidere di spegnerla, fai del bene a te e ai tuoi cari. Tu sei un Mago a trovare argomenti interessanti per tutti, basta riaccendere quel tasto che da troppo tempo non adoperi più. … E ricorda, chi ti sta vicino, può vivere disagi più grandi dei tuoi.

Toro Se ti sei sempre sentito diverso dagli altri, hai le tue buonissime ragioni. Anche in periodi di crisi, riesci a trovare la parte positiva delle cose. Questa è una delle meravigliose caratteristiche del tuo carattere. Sei tra i pochi che parlano in famiglia e con i figli, sai guardare la bellezza della Natura e della Vita. Sei fortunato e sono fortunate le persone che vivono con te. Novità in arrivo.

Gemelli Il tuo cervello complesso ma sopraffino, è, ed è sempre stato la tua àncora di salvezza, mai così utile come in questo periodo. Tu, con il tuo contagiante sorriso, sembri uno sciatore di slalom che evita con grande maestria tutti gli ostacoli. Nelle prossime ore arriverà un’idea che ti consentirà di fare il salto di qualità. Non lasciartela scappare.

Cancro Molte volte hai parlato e riflettuto su questa crisi economica nazionale che mai avresti pensato di viverla in prima persona, ma ora, grazie alla tua natura parsimoniosa e modesta e l’educazione ricevuta e vissuta da ragazzo, ti aiuterà a superarla molto meglio della stragrande maggioranza delle persone.

Leone Il tuo cervello da Leader si è rimesso finalmente in moto anche se era da tempo che lo tenevi in stand by. Sì, ora sei rinchiuso in una gabbia ma ti guardi intorno sempre con sicurezza e quasi con baldanza, ma mai inopportuna, perché hai ben chiaro cosa c’è al di là di queste sbarre. Il tuo istinto è quello della sopravvivenza tua e della tua specie. Seguilo sempre.

Vergine La Natura, o chi per Lei, creandoti, ha espresso il massimo delle sue capacità. Sei calmo, riflessivo, serio, meticoloso e diplomatico, e mai come in questo periodo, puoi essere utile a tranquillizzare i tuoi familiari. Questo periodo di “vacche magre” presto passerà ma non la riconoscenza e la stima che gli altri avranno, sempre, nei tuoi confronti.

Bilancia Nella Vita, il massimo che tutti ambiamo ad avere, è quello che per te è la cosa più naturale del Mondo: “L’equilibrio”. Questa tua innata caratteristica, mai come in questo momento di insicurezza generale, è un vero toccasana per tutte le persone che ti gravitano intorno. Il tuo altruismo è paragonabile al vero Amore che: “più ne dai, più ne hai da dare”.

Scorpione Tranquillo, caro Scorpione, presto potrai tornare a rimetterti in mostra. Nessun altro segno Zodiacale ha sofferto questo ultimo periodo come te. Ora potrai tornare a lavorare, a parlare, potrai tornare con tutti gli amici a festeggiare. Ma prima di tutto, potrai dimostrare al Mondo intero di essere sempre il numero Uno.

Sagittario In questi ultimi periodi tu sei il Segno Zodiacale che ha ottenuto i migliori risultati. Hai ampliato la tua cultura, cresciuto professionalmente, hai raffinato le tue competenze e la tua sensibilità, ma prima di tutto hai messo in discussione tutte le verità che ti venivano propinate. Ora la tua massima è: “Credi a nulla di quello che senti e metà di quello che vedi.”

Capricorno Appartieni al segno Zodiacale che trarrà molteplici benefici da questo periodo. Hai capito quali sono le vere priorità della Vita: l’immensa bellezza della Libertà, il bisogno di rompere alcune catene con il Passato, che invisibili, ti tenevano ancorato al suolo, stai consapevolizzando la tua esistenza. Hai capito che sei e sarai Fortunato se credi di esserlo.

Acquario Che sei una persona fortunata lo vedrai nelle prossime giornate. Ricordati di mostrare riconoscenza a chi ha voluto e forgiato le tue basi culturali, oggi troppo poco valorizzate. Sei unico come sensibilità, generosità ed altruismo, e anche se la Vita ti ha messo a dura prova porta riconoscenza anche a lei, lo ha fatto per il tuo bene.

Pesci Molte persone e molte attività sono danneggiate economicamente dalla crisi economica in atto ma per quanto anche tu possa esserlo stato, sarai l’unico, fra tutti quanti che riuscirà ad uscirne indenne, anzi rafforzato. Questo è dovuto al tuo sviscerato amore per la Vita che tu ami più di te stesso.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

